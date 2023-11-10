Два самолета Ил-76 прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

Ранее эти самолеты доставили в Египет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

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В аэропорту Каира в готовности к эвакуации российских граждан из сектора Газа находятся два спецборта России. Об этом сообщили в каирском аэропорту.

«На стоянке аэропорта находятся два самолета Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы», - цитирует ТАСС представителя аэропорта.

Эти самолеты доставили гуманитарную помощь населению сектора Газа в Египет 5 ноября.

По информации РИА Новости, в ближайшее время в Каир прилетит третий самолет, готовый эвакуировать граждан России.

Ранее представители МЧС РФ рассказали, что из казанского аэропорта вылетел в Египет грузовой самолет Ил-76 МЧС с гуманитарным грузом на борту. Сообщалось, что гуманитарный груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца и далее будет направлен в сектор Газа.