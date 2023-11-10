Два самолета Ил-76 прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
В аэропорту Каира в готовности к эвакуации российских граждан из сектора Газа находятся два спецборта России. Об этом сообщили в каирском аэропорту.
«На стоянке аэропорта находятся два самолета Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы», - цитирует ТАСС представителя аэропорта.
Эти самолеты доставили гуманитарную помощь населению сектора Газа в Египет 5 ноября.
По информации РИА Новости, в ближайшее время в Каир прилетит третий самолет, готовый эвакуировать граждан России.
Ранее представители МЧС РФ рассказали, что из казанского аэропорта вылетел в Египет грузовой самолет Ил-76 МЧС с гуманитарным грузом на борту. Сообщалось, что гуманитарный груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца и далее будет направлен в сектор Газа.