Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления

В подмосковном Деденево подрались учительница и мать школьницы. В ходе конфликта девочка пригрозила отправить преподавателя на Украину.

© Видео: Татьяна Александрова VK © Фото: Татьяна Александрова VK

После драки между учительницей и матерью школьницы в подмосковном Деденево, в ходе которой дочь пригрозила педагогу отправкой на Украину, обе женщины написали друг на друга заявления в полицию, сообщили «Звезде» в МВД России по Дмитровскому городскому округу.

«По предварительной информации, между преподавателем и матерью одной из учениц произошел словесный конфликт, переросший в ссору. Позднее они обратились с заявлениями в полицию», - сообщили в ведомстве нашему телеканалу.

Школьница в ходе конфликта пригрозила учительнице, что та потеряет свою работу в школе и отправится на Украину.

«Ты попрощаешься с этим местом, поедешь на Украину и там сгниешь», - сказала девушка.

По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку.

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