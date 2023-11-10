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Bloomberg: в России на скупке активов ушедших компаний родилась новая деловая элита

Ирина Елагина
10:45 10.11.2023
В рейтинг агентства вошли крупнейшие сделки по покупке активов ушедших из России в течение 2022-2023 годов иностранных компаний.
Bloomberg: в России на скупке активов ушедших компаний родилась новая деловая элита
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Агентство Bloomberg обобщило данные о сделках по купле-продаже активов ушедших из России в течение 2022-2023 годов иностранных компаний и получило сведения о новой деловой элите страны.

Имена этих предпринимателей мало что говорят как в России, так и за рубежом, так они не входили в топ богатейших россиян.

«Они занимаются бизнесом на протяжении десятилетий, в некоторых случаях на предприятиях, которые они приобрели, а в некоторых случаях вместе со знаменитыми миллиардерами», - пишет Bloomberg.

В топ наиболее удачных сделок Bloomberg включил смену владельцев сети фастфудов McDonald's, а также производства упаковки Ball Corp. и бытовой химии Henkel AG. Так, сеть быстрого питания из 850 ресторанов купил предприниматель, который и раньше занимался этим бизнесом, но был собственником 25 точек общепита.

Составители аналитического обзора обратили особое внимание, что предприниматели новой волны не внесены в санкционные списки США или ЕС, «в отличие от большинства представителей старой гвардии» российского бизнеса, что делает их положение на рынке еще более выгодным.

Ранее сообщалось, что датская Carlsberg Group возмутилась передачей ее российских активов в управление Росимущества и пригрозила обращением в международный третейский суд из-за потери пивоваренной компании «Балтика».

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