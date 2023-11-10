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Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков в районе Работино

10:45 10.11.2023
Российские бойцы взяли опорный пункт неприятеля штурмом. Грамотные действия позволили загнать неприятеля в угол.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы наших мотострелков на Запорожском направлении. 

Бойцы-гвардейцы ЮВО берут штурмом украинские позиции в лесопосадках у Работино. 

На видео можно наблюдать, как российские военные давят огневые точки врага при помощи беспилотников и сразу после этого стремительно атакуют засевшего в укреплениях неприятеля. 

Профессиональные и слаженные действия мотострелков оставляют врага в безвыходном положении. Зажатая в угол украинская пехота сдается в плен. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» уничтожили украинскую технику в ночное время с предельно малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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