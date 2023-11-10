Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков в районе Работино

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы наших мотострелков на Запорожском направлении.

Бойцы-гвардейцы ЮВО берут штурмом украинские позиции в лесопосадках у Работино.

На видео можно наблюдать, как российские военные давят огневые точки врага при помощи беспилотников и сразу после этого стремительно атакуют засевшего в укреплениях неприятеля.

Профессиональные и слаженные действия мотострелков оставляют врага в безвыходном положении. Зажатая в угол украинская пехота сдается в плен.

Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» уничтожили украинскую технику в ночное время с предельно малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.