Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков в районе Работино
Российские бойцы взяли опорный пункт неприятеля штурмом. Грамотные действия позволили загнать неприятеля в угол.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы наших мотострелков на Запорожском направлении.
Бойцы-гвардейцы ЮВО берут штурмом украинские позиции в лесопосадках у Работино.
На видео можно наблюдать, как российские военные давят огневые точки врага при помощи беспилотников и сразу после этого стремительно атакуют засевшего в укреплениях неприятеля.
Профессиональные и слаженные действия мотострелков оставляют врага в безвыходном положении. Зажатая в угол украинская пехота сдается в плен.
Ранее сообщалось, что экипажи российских «Аллигаторов» уничтожили украинскую технику в ночное время с предельно малых высот.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.