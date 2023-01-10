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НМ ЛНР: военная техника из стран НАТО замерзла на Украине

Сергей Лебедев
10:05 10.01.2023
Бронемашины оказались непригодными для боевых действий в зимний период.
НМ ЛНР: военная техника из стран НАТО замерзла на Украине
© Фото: Spc. Tyler Kingsbury, Wikimedia
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Западная военная техника, которая была поставлена Украине, оказалась непригодной для боевых действий в зимний период. Бронемашины замерзают в земле, а в некоторых из них из-за холодов даже не открываются люки.

Кадры с жалобами украинских националистов разместил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Боевики говорят, что машины если даже и заводятся, то не могут двигаться.

Также Андрей Марочко заявил, что в последние дни украинские боевики массово попадают в госпитали с обморожениями. Более того, 40% из них требуется ампутация конечностей.

Напомним, еще в октябре украинские националисты начали сомневаться в своей способности противостоять российским войскам зимой. Один из командиров боевиков отметил, что солдатам будет гораздо труднее скрываться.

Также националистам потребуется дополнительное топливо, чтобы оборудование не ломалось.

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