НМ ЛНР: военная техника из стран НАТО замерзла на Украине
Западная военная техника, которая была поставлена Украине, оказалась непригодной для боевых действий в зимний период. Бронемашины замерзают в земле, а в некоторых из них из-за холодов даже не открываются люки.
Кадры с жалобами украинских националистов разместил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Боевики говорят, что машины если даже и заводятся, то не могут двигаться.
Также Андрей Марочко заявил, что в последние дни украинские боевики массово попадают в госпитали с обморожениями. Более того, 40% из них требуется ампутация конечностей.
Напомним, еще в октябре украинские националисты начали сомневаться в своей способности противостоять российским войскам зимой. Один из командиров боевиков отметил, что солдатам будет гораздо труднее скрываться.
Также националистам потребуется дополнительное топливо, чтобы оборудование не ломалось.