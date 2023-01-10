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Марочко заявил, что в ЛНР боевики массово лишаются конечностей из-за обморожений

Семен Лавров
09:45 10.01.2023
По словам офицера, многие националисты получают обморожения в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Марочко заявил, что в ЛНР боевики массово лишаются конечностей из-за обморожений
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В последние дни украинские боевики массово попадают в госпитали с обморожениями, а сорока процентам из них требуется ампутация конечностей. Об этом сообщил офицер из Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений», - цитирует его ТАСС.

Кроме этого он отметил, что многие из получивших обморожения националистов попадают на больничные койки в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В эти дни аномальные морозы наблюдаются во многих регионах России. В некоторых местах температура опускается на 20 градусов ниже климатической нормы. Кроме этого, зафиксировано усиление порывов ледяного ветра.

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