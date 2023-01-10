Мороз крепчал: как аномально холодная погода в России готовится ставить новые рекорды

Небывалые холода и ледяной ветер пришли почти во все регионы страны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Аномальные морозы и сильнейшие ветра пришли в Россию. Местами — на 20 градусов ниже климатической нормы. В Восточной Сибири морозы доходят до минус 44, в Поволжье и в центральной части страны тоже очень холодно. Тысячи автомобилистов не могут завести свои машины, в Москве и Подмосковье на вокзалах предлагают пассажирам горячий чай.

Небывалые холода пришли практически во все регионы страны. Люди делятся фотографиями замерзших лиц и соревнуются в неофициальном конкурсе — чей термометр за окном покажет наименьшую отметку. Сорок пять градусов ниже ноля — такую температуру фиксировали жители северных районов Нижегородской области. Жгучий мороз и ледяной ветер готовится ставить новые рекорды.

«Нижегородские синоптики выпускают еще одно штормовое предупреждение. Кроме аномально холодной погоды в отдельных районах прогнозируется ночью мороз до минус 40 градусов», — говорит начальник отдела метпрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

У аварийных бригад работы хоть отбавляй. Прорывы на инженерных сетях, обрывы контактных проводов троллейбусов и трамваев. Из-за жуткого холода общественный транспорт не выходит на линии.

«Транспорт практически не ходит. Маршрутки переполнены, такси дорогое, как крыло от самолета», — делится жительница Челябинской области Дарья Николаева.

Отменяют и рейсовые автобусы. Так, например, продажу билетов из Челябинска до Уфы приостановили на несколько дней. Перебои в работе общественного транспорта наблюдаются во многих регионах.

В Нижегородской области несколько тысяч человек опоздали на работу в первый рабочий день из-за неработающий канатной дороги. На левом берегу Волги находится город Бор с населением почти 100 тысяч человек. С Нижним Новгородом его соединяет канатная дорога, которая не работает второй день из-за 30-градусного мороза. Могло быть и хуже — в Челябинске люди застряли на высоте. Из-за мороза встало колесо обозрения.

Единственные, кому от русской зимы хорошо, — школьники. Как правило учащиеся с 1 по 4 класс могут не приходить на занятия, когда температура ниже 25 градусов. Учащиеся средних и старших классов могут смело оставаться дома, если на улице 30 градусов ниже ноля. Каникулы в большинстве регионов продолжаются.

Из-за плохой погоды МЧС разворачивают на трассах пункты обогрева. Они работают на трассах М-7, М-8 и на дороге Р-243 Кострома — Пермь. Там люди могут погреться и получить помощь. А пассажирам электричек в Москве и области на станциях раздают горячий чай. В большинстве регионов службы переведены на усиленный режим работы.