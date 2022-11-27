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WP: желание Берлина помогать Киеву ослабло из-за украинских беженцев

Елизавета Потейчук
22:49 27.11.2022
Немцы все еще симпатизируют киевскому режиму, однако большинство выразило уверенность, что власти Германии уже слишком много сделали для Украины.
WP: желание Берлина помогать Киеву ослабло из-за украинских беженцев
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress
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Желание жителей Германии помогать Украине ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране. К такому выводу пришло издание Washington Post, исходя из результатов онлайн-опроса.

«По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает», - сказано в материале газеты.

Согласно опросу, немцы все еще симпатизируют киевскому режиму, однако большинство выразило уверенность, что власти Германии уже слишком много сделали для Украины. При этом, по данным издания, нежелание участвовать в украинском кризисе может быть аргументировано и неприязнью к военному вмешательству, которую нация прививала себе после Второй мировой войны.

Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за выделением Киеву военной помощи. Вместе с тем Вашингтон все же намерен и дальше оказывать поддержку Киеву.

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