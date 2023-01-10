В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зафиксирован вероятный момент аварии запущенной из Британии ракеты

Сергей Лебедев
09:13 10.01.2023
Она достигла высоты около 185 километров и резко устремилась вниз.
Зафиксирован вероятный момент аварии запущенной из Британии ракеты
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Запущенная с территории Великобритании ракета LauncherOne американской компании Virgin Orbit смогла достичь высоты около 185 километров, после чего резко устремилась вниз. Вероятный момент аварии удалось зафиксировать при помощи данных телеметрии.

Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. В самой же компании Virgin Orbit утверждают о некой «аномалии».

Напомним, накануне самолет Boeing-747 на высоте 10,7 километров выпустил ракету, при помощи которой планировалось доставить на орбиту девять небольших спутников.

Известно, что среди них было несколько аппаратов британского министерства обороны. Также ракета выводила на орбиту спутник из Омана.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:02 В стране и мире
Mash: состояние Михалкова ухудшается, возросла площадь поражения легких
09:13 В стране и мире
Зафиксирован вероятный момент аварии запущенной из Британии ракеты
08:26 В стране и мире
Politico: Франция и Польша усилили давление на ФРГ из-за танков Leopard для Украины
08:16 В стране и мире
Kyodo: США и Япония готовят новые совместные ядерные разработки
07:35 В стране и мире
Служба нацбезопасности Индии рассказала о результатах обыска рейса Москва - Гоа
Популярное
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.