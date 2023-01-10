Зафиксирован вероятный момент аварии запущенной из Британии ракеты

Она достигла высоты около 185 километров и резко устремилась вниз.

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Запущенная с территории Великобритании ракета LauncherOne американской компании Virgin Orbit смогла достичь высоты около 185 километров, после чего резко устремилась вниз. Вероятный момент аварии удалось зафиксировать при помощи данных телеметрии.

Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. В самой же компании Virgin Orbit утверждают о некой «аномалии».

Напомним, накануне самолет Boeing-747 на высоте 10,7 километров выпустил ракету, при помощи которой планировалось доставить на орбиту девять небольших спутников.

Известно, что среди них было несколько аппаратов британского министерства обороны. Также ракета выводила на орбиту спутник из Омана.