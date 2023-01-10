Запущенная из Британии ракета-носитель не смогла вывести спутники на орбиту

Ракета должна была доставить на орбиту девять небольших спутников для гражданских и военных целей.

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Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей, ракета-носитель не смогла вывести аппараты на орбиту. Об этом сообщает в Twitter американской компании Virgin Orbit.

«По всей видимости, мы столкнулись с аномалией, которая помешала достигнуть орбиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас информация уточняется, по мере появления новых подробностей твит об успешном выходе на орбиту был удален.

Вечером 9 января модифицированный самолет Boeing-747 с ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле. Около 23.30 по Гринвичу (2.30 мск) самолет на высоте 10,7 километров успешно выпустил ракету и она начала подъем на орбиту. Ракета должна была доставить на орбиту девять небольших спутников, которые могут использоваться в гражданских и военных целях.

Ранее европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6. Компания-оператор Arianespace сообщила о неудачной попытке запуска и вывода на околоземную орбиту двух спутников гражданского и военного назначения.