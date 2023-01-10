Армия Экипажи РСЗО «Град» уничтожили склад, позицию РЭБ и машины подвоза боеприпасов противника в зоне СВО РСЗО «Град» совершили скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) ракетным ударом уничтожили заглубленный склад, позицию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и машины подвоза боеприпасов противника в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. Экипажи совершили скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, развернули и навели установки «Град» по разведанным беспилотной авиации. «В ходе ракетного удара был уничтожен заглубленный склад, позиция средств РЭБ и машины подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М777», — рассказали в МО. После огневого поражения противника расчет поменял позицию, уходя из-под возможного ответного огня. Командование ЦВО отмечает высокий профессионализм и мотивированность к качественному выполнению огневых задач экипажей артиллеристов. Ряд военнослужащих уже представлены к государственным и ведомственным наградам. Ранее «Звезда» показала, как объекты противника в зоне спецоперации уничтожают ракетные комплексы «Искандер». Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика