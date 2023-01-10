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РИА Новости: на брошенных картах боевиков нашли планы наступления на Ростов и Таганрог

Максим Крюков
04:42 10.01.2023
Российский военный рассказал, что карты были найдены при обследовании занятых позиций под Авдеевкой - в домах, где находились командные пункты националистов.
РИА Новости: на брошенных картах боевиков нашли планы наступления на Ростов и Таганрог
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вооруженные формирования украинских националистов планировали наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом рассказал командир одного из подразделений ВС РФ с позывным «Саныч» после того, как на брошенных украинскими боевиками позициях под Авдеевкой были обнаружены карты с соответствующими пометками как минимум полугодовой давности.

Видно, что карты были отпечатаны по советским шаблонам, на них отображены топонимы времен СССР, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, которые отражают расположение украинских националистов и российских войск в ходе специальной военной операции.

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков - движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить]», - рассказал командир в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий добавил, что карты нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой - в домах, где находились командные пункты радикалов. Эти карты были переданы специалистам компетентных органов, которые после экспертизы сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года. На схемах есть много отметок «+6 градусов», что, как отметил боец, свидетельствует о корректировке данных этих старых карт по сравнению с более точной актуальной географической информацией.

Ранее в ЛНР рассказали, как украинские боевики учили детей делать пояс смертника. Это выяснилось, когда спецслужбы Луганской Народной Республики осматривали лагерь «Лесная сказка», где остались все доказательства подготовки детей к диверсионной работе. Кроме того, специалисты нашли карты с расположениями патрулей украинских националистов.

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