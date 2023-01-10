Politico: США могут включить БТР Stryker в новый транш военной помощи Украине

О новом пакете военной помощи планируется объявить в конце недели.

© Фото: defense.gov

США рассматривают возможность включить в новый транш военной помощи Украине современные бронетранспортеры Stryker. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на эту тему.

«БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи (США. — Прим.ред.)», — говорится в материале.

Уточняется, что вооружение может быть направлено Украине, чтобы «помочь отразить ожидаемое весеннее наступление российских сил». О новом пакете военной помощи, отмечает издание, планируется объявить в конце недели.

Ранее в Пентагоне заявили о передаче киевским властям четырех тысяч неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-земля» Zuni.