Для строительства водовода из Дона: как саперы ВС РФ очищают поля в ДНР

При отступлении украинские боевики минировали поля и дороги, вели беспорядочные массированные обстрелы и оставили после себя множество ловушек и неразорвавшихся боеприпасов.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские саперы работают на территории, которая находится на расстоянии чуть больше 8 километров до линии боевого соприкосновения. Район достаточно большой и хорошо просматривается с воздуха. Но военнослужащим необходимо очистить эти поля от взрывоопасных предметов.

Когда-то плодородные земли Донбасса, которые местные аграрии засеивали озимыми, прошлой весной превратились в полосу препятствий. Где каждое неверное движение может стоить жизни. При отступлении украинские боевики минировали поля и дороги, вели беспорядочные массированные обстрелы и оставили после себя множество ловушек и неразорвавшихся боеприпасов в основном «натовского» образца.

«На данном участке располагается противотанковое и противопехотное минное поле. Мины установлены как противотанковые, так и противопехотные. Это мины свежие. Им до полугода», - сказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным «Трибун».

В составе сводного отряда - 50 саперов. Среди них участники ожесточенных боев с украинскими националистами. Боец с позывным «Серый» прошлой весной в составе Народной милиции ДНР освобождал Мариуполь от украинских боевиков. После успешной операции по зачистке города он продолжил службу в сформированной роте разминирования.

«Работали еще в Мариуполе. Основная часть мариупольская. И вокруг Мариуполя. По области. Саханка, Широкино и так далее. Прилетает рядом. Прям близко. Попаданий еще не было», - поделился старший сапер роты разминирования с позывным «Серый».

На этом участке инженеры работают с ноября. Особенность этой территории в том, что некоторые боеприпасы тяжело обнаружить даже с металлоискателем. Для этого в небо поднимают квадрокоптер, который помогает на расстоянии увидеть местонахождение снарядов и мин, а также определить возможности их уничтожения.

«Комфортная высота - 20-25 метров. Работаем в разных погодных условиях. При тумане снижаемся для более четкой записи видео, чтобы рассмотреть взрывное устройство. Здесь были раньше поля. Могут быть разные металлические подковы от лошадей, болты от тракторов. Мы на это больше тратим времени», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Зима».

Но есть участки, куда инженеры даже не заходят. Здесь каждый сантиметр усеян минами. В таких случаях жизнь саперов в полях облегчает установка «Уран-6». Она разрыхляет землю и выталкивает мину на поверхность. После - взрывает.

Управляется робот дистанционно с пульта. На мониторе оператор видит абсолютно все. Главное - не потерять бдительность. Иначе можно наехать на противотанковую мину, которая способна повредить этот комплекс.

Собранные саперами взрывоопасные предметы и боеприпасы уничтожают на специально оборудованной местности. Ее огораживают, и на всякий случай выставляют указатели. Одним накладным зарядом уничтожили сразу 53 мины, после чего видно облако дыма. Огромная ударная волна растянулась на несколько километров.

Закончить разминирование участка саперы из сводного отряда инженерных войск должны до конца месяца. Дальше эту территорию передадут строителям. После того, как украинские боевики еще 25 февраля обесточили основную водную артерию - канал «Северский Донец-Донбасс», Донецк и прилегающие населенные пункты фактически остались без воды. Поэтому строительство водовода из реки Дон, которое планируют закончить уже в этом году, должно стать настоящим спасением для жителей ДНР.

Ранее были опубликованы кадры разминирования бункера завода им. Ильича в Мариуполе. Саперы работают как вручную, так и с использованием специального робота-сапера. К подразделению инженеров присоединились и специалисты из Донецкой Народной Республики, участвовавшие в освобождении Мариуполя. В настоящее время они помогают очищать город от различных снарядов.