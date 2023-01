В стране и мире WSJ: Вашингтон испытывает трудности с поставками Киеву систем Vampire Максим Крюков Поставки данных систем были анонсированы еще летом 2022 года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies лишь в декабре. © Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки испытывают трудности с отправкой Киеву модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей администрации США. В материале отмечается, что поставки данных систем были анонсированы еще летом 2022 года. Однако Пентагон заключил соглашение с компанией-производителем L3Harris Technologies лишь в декабре. При этом, по данным издания, сумма контракта составила около сорока миллионов долларов, чего недостаточно для крупных партий. Как сообщает WSJ, Вашингтон планирует поставить четыре комплекта Vampire не раньше середины текущего года. Кроме того, еще десять таких систем будут поставлены Украине в конце 2023 года. Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал, что власти Германии «лихорадочно» ищут 40 боевых машин пехоты Marder, которые федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал киевскому режиму. Большую часть БМП Берлин будет вынужден взять из запасов собственных вооруженных сил. По словам автора материала, когда в Германии военные, политики и специалисты в области безопасности узнали о решении федерального канцлера передать Киеву БМП Marder, те стали раздумывать, откуда Берлин собирается взять обещанные машины. Экспертное мнение и аналитика