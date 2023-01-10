МИД РФ: развитие отношений России и Азии всегда было «главным кошмаром для Запада»

Замглавы МИД России Андрей Руденко подчеркнул, что оппоненты Москвы не могли и не могут помешать отношениям РФ и Азии.

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Главным политическим и экономическим кошмаром для коллективного Запада в рамках его стратегической антироссийской линии всегда было динамичное развитие отношений между Россией и странами Азии, однако помешать этому оппоненты Москвы не могли и не могут. С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

«У оппонентов России и раньше не получалось нам в этом плане помешать, а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры», - сказал он в интервью «Известиям».

Замминистра добавил, что очень многие азиатские страны не планируют записываться в новые замкнутые «коалиции единомышленников» и переправлять ресурсы на блоковые схемы, подпитывая тем самым геополитические и геоэкономические амбиции Соединенных Штатов и их сторонников.

Руденко объяснил это тем, что государства азиатского региона делают ставку на соразвитие и коллективную борьбу с возникающими вызовами и угрозами, а не геополитическую борьбу и замыкание производственно-логистических цепочек на себе.

Ранее китайский профессор Ван Вэнь в статье для издания South China Morning Post пришел к выводу, что в мире происходит процесс «девестернизации» и «беспрецедентного восстания» незападных стран против установленного Западом порядка. Эксперт считает, что процесс «девестернизации» необратим, так как «Запад не может остановить эту тенденцию». По мнению аналитика, лидерство США «стало менее убедительным после пандемии Covid-19 и конфликта на Украине».