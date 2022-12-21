Пентагон: Киеву потребуется несколько месяцев для освоения ЗРК Patriot

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В американском оборонном ведомстве признали, что им придется учить украинских националистов пользоваться зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые Вашингтон намерен передать Киеву в очередном пакете военной помощи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Пентагоне.

«"Патриоты" требуют обучения. Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования. Тренировка - это главный лимитирующий по времени фактор… Системы будут применят украинцы. Так что это совершенно необходимо», - заявила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Patriot вошли в новый пакет военной помощи Киеву, общий объем поставок оружия и техники составит прочти два миллиарда долларов.