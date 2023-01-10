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НАТО проведет на территории непризнанного Косова масштабные учения в 2023 году

Ян Брацкий
22:38 10.01.2023
Сообщается, что в маневрах примут участие более 1,3 тысячи представителей косовских сил безопасности.
НАТО проведет на территории непризнанного Косова масштабные учения в 2023 году
© Фото: Andreas Franke, Globallookpress
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Силы НАТО проведут учения Defender Europe 23 на территории Косова в этом году. Планы альянса раскрыл глава оборонного ведомства непризнанного образования Арменд Мехай.

«Наша страна войдет в число стран, принимающих эти учения, в них участвуют более 1,3 тыс. представителей Сил безопасности Косова (СБК). Основными задачами СБК в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки», - написал Мехай в Facebook* (социальная сеть, запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

Экс-министр обороны Сербии, а ныне глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин в ответ на это заявил, что единственная причина, по которой непризнанное Косово может быть принято в НАТО - провокация против официального Белграда.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Североатлантический альянс отклонил запрос на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию. До этого сербский лидер заявил, что Белграду удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог привести к «катастрофе».

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации 

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