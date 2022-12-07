Поздняков заявил об отсутствии предпосылок для продления санкций CAS в адрес спортсменов РФ

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К продлению истекающих санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) против спортсменов из России предпосылок не существует. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и добавил, что РФ в любой момент готова вернуться в спортивную борьбу.

«Как вы знаете, 17 декабря истекают санкции CAS, нет никаких предпосылок к тому, чтобы они были продлены. Но остаются рекомендации МОК, продиктованные политикой, к сожалению. Ни разу не слышал ни от Томаса Баха (президент МОК. - Прим. ред.), ни от других чиновников, что российских спортсменов не хотят видеть на турнирах. Есть агрессивно настроенные страны, но таких меньшинство», - цитирует РИА Новости слова Позднякова с заседания исполкома ОКР.

Напомним, российские спортсмены лишились возможности участвовать в международных соревнованиях. Об антироссийских санкциях ряд стран объявили после того, как РФ начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима.