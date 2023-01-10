Глава МИД Германии Бербок приехала в Харьков

Как утверждается, о визите министра ранее никто не сообщал из соображений безопасности.

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Глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок приехала в Харьков, передает RTL.

Как утверждается, о визите министра ранее никто не сообщал из соображений безопасности. Медиагруппа уточняет, что в Харькове ее сопровождает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол страны в Германии Алексей Макеев.

По данным агентства DPA, глава дипломатического ведомства говорила в Харькове о новых поставках оружия киевскому режиму, а также о прочей поддержке страны.

Ранее, 28 декабря, в Киев на встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приехал глава французского МО Себастьян Лекорню.