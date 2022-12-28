Глава МО Франции прибыл в Киев на встречу с Резниковым

Как утверждается, глава французского оборонного ведомства прибыл в столицу Украины на поезде из Варшавы.

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Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню приехал в украинскую столицу, передает BFM TV.

Следует отметить, что для Лекорню это стало первой поездкой в Киев после того, как он занял этот пост в мае.

Как утверждается, глава французского оборонного ведомства прибыл в столицу Украины на поезде из Варшавы. Ранее он сообщал, что планирует провести переговоры министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

В ноябре в Киев приезжал новый премьер Великобритании Риши Сунак. В украинской столице у него прошла встреча с лидером страны Владимиром Зеленским.

В начале декабря заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев на встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В частности, в ходе разговора обсуждалось усиление санкционного давления на Россию.