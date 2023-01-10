Telegraph India: Нью-Дели допустил присоединение к потолку цен на российскую нефть

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Индия может присоединиться к ценовому потолку на морские поставки российской нефти, если сорт Urals подорожает до $60 за баррель, то есть достигнет уровня ограничений. Об этом сообщает Telegraph India.

В настоящее время потолок цен никак не влияет на поставки российского сырья, отмечает издание, ведь Индия покупает нефть по цене $53-56 за баррель. Ранее страны, входящие в G7, допустили введение второго потолка цен. Первый вариант будет введен для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой потолок могут установить для продуктов, торгуемых со скидкой.

Пятого декабря прошлого года США и страны ЕС ввели потолок цен в $60 за баррель российской нефти. Москва в ответ прекратила торговлю со странами, присоединившимся к инициативе.