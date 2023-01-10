«Талибан»* опроверг новости о запрете посещения женщинами салонов красоты

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Сообщения о запрете для женщин в Афганистане посещать салоны красоты не соответствует действительности. С таким заявлением выступил глава политического офиса движения «Талибан»* (запрещено в России, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин.

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение», - цитирует ТАСС заявление главы политического офиса.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил о скором закрытии всех салонов красоты для афганских женщин. По данным телеканала, на это талибы отвели 10 дней. Кроме того, сообщалось о запрете для женщин работать в торговых центрах.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.