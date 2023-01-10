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Глава ФАС доложил Путину о работе по контролю за ростом цен

Ян Брацкий
17:25 10.01.2023
Особое внимание уделено работе по недопущению роста наценки на социально значимые продовольственные товары.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Контроль за уровнем цен в стране сейчас особенно важен. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

«Максим Алексеевич, у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них - это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», - заявил Путин.

Максим Шаскольский, в свою очередь, сообщил о значительном снижении наценки на социально значимые продовольственные товары.

«Наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22% до 5,5%», - доложил Шаскольский.

А по таким товарам, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, торговые сети обязались поддерживать наценку не выше 5%, отметил глава ФАС. 

В прошлом году некоторые крупные ритейлеры согласились с предложением ФАС ограничить наценки на отдельные позиции каждой из категорий продовольственных товаров. Планируется, что такие товары будут представлены в достаточном объеме.

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