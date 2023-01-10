Врач рассказал об опасности возможного диагноза Михалкова

Сегодня в Telegram-канале Mash появилось сообщение, что у народного артиста РСФСР диагностирована идиопатическая пневмония.

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, в чем состоит опасность диагноза, который, как ранее утверждалось, был поставлен знаменитому кинорежиссеру Никите Михалкову.

Сегодня Mash сообщил, что у народного артиста РСФСР диагностирована идиопатическая пневмония, несмотря на то что тесты на коронавирус и грипп показали отрицательный результат.

«Диагноз такой говорят, когда не понимают причину. Когда нет причины, не выделен микроб и никак не диагностирован, то пишут такое слово - идеопатическая, то есть непонятное», - объяснил врач.

По словам Жемчугова, при такой пневмонии воспаление происходит не в самой дышащей ткани, а в прослойках - между долями и дольками.

«Там образуются рубцы, которые затрудняют дыхательное движение. Клиника отличается тем, что практически нет кашля, нет температуры, а люди чахнут», - сказал медик.

Специалист отметил, что если у человека есть для начала интерстициальная пневмония, то нужно начинать лечение именно с нее, иначе она может перейти в коронавирусную пневмонию, которая зачастую протекает очень тяжело.

Сегодня Михалков впервые после госпитализации опубликовал сообщение, в котором рассказал, что находится в больнице и получает необходимое лечение.