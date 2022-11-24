Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Также принят закон о штрафах до 10 миллионов рублей за подобную пропаганду.

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Государственная дума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах. Данная информация была внесена в перечень запрещенной для детей.

Также ГД приняла закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.

Ранее в Государственную думу России был внесен проект закона, который предусматривает запреты выдачи прокатных удостоверений для фильмов, в который будут выявлены признаки ЛГБТ-пропаганды или призывы к смене пола. Документ предлагает внести поправки в закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.