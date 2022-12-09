В стране и мире Возле станции МЦК «Владыкино» горит двухэтажное здание Игнат Далакян В МЧС РФ сообщили, что пожарные продолжают работу, сведений о пострадавших не поступало. © Видео: moscowtop1, VK © Фото: moscowtop1, VK Читайте нас на: Около станции «Владыкино» Московского центрального кольца загорелось двухэтажное административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. «Заявка поступила в 13.57. Предварительно, на улице Станционной, 8 в районе станции МЦК "Владыкино" в двухэтажном административном здании горит подвесной потолок на площади около 70 квадратных метров», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В главке МЧС столицы уточнили, что пожарные службы продолжают работу. Сведений о пострадавших не поступало. Экспертное мнение и аналитика