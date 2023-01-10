МО РФ: наступая на Донецком направлении, российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам

Уничтожено до 50 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Наступая на Донецком направлении, российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам, сообщил на брифинге 10 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ», - сказал он.

Конашенков озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Представитель российского оборонного ведомства отчитался о ситуации на Южно-Донецком направлении. В районах Пречистовки и Золотой Нивы потери ВФУ в личном составе превысили 20 человек.

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы украинской мехбригады в районах Тимковки и Ивановки. Уничтожено до 20 украинских боевиков.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады теробороны в районах Серебрянки и Стельмаховки. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 40 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 в небе ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов