МО РФ: наступая на Донецком направлении, российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам
Наступая на Донецком направлении, российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам, сообщил на брифинге 10 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ», - сказал он.
Конашенков озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Представитель российского оборонного ведомства отчитался о ситуации на Южно-Донецком направлении. В районах Пречистовки и Золотой Нивы потери ВФУ в личном составе превысили 20 человек.
На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы украинской мехбригады в районах Тимковки и Ивановки. Уничтожено до 20 украинских боевиков.
На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады теробороны в районах Серебрянки и Стельмаховки. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 40 человек.
Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 в небе ДНР.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов