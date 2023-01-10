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Шойгу заявил, что МО РФ улучшит механизмы реагирования на гражданские инициативы

12:56 10.01.2023
Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ будет улучшать механизмы реагирования на инициативы граждан, сказал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», - сказал министр на тематическом селекторном совещании Минобороны.

Он также пообещал, что Россия повысит боевые возможности ВКС, а систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта. Шойгу также указал на необходимость доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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