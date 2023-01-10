В стране и мире В Белоруссии назвали планы Польши по новой дивизии заявкой на агрессию Анна Назайкина Ранее в польском оборонном ведомстве заявили, что будет создана новая пехотная дивизия на востоке страны. © Фото: Jakob Ratz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Планы Варшавы по развертыванию новой дивизии у белорусской границы являются агрессивным шагом в сторону Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Комментируя БелТА шаги, которые Польша собирается предпринять, он заявил, что Варшава направлена на милитаризацию и развертывание новых частей. «Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству, да и к ОДКБ в целом, это расценивать нельзя», - сказал он. Вольфович подчеркнул: то, что делает польская сторона, - это «заявка на какую-то агрессию». «И разведывательные полеты, и количество проводимых учений - все это не может способствовать миру и безопасности», - добавил госсекретарь Совбеза. Ранее в польском оборонном ведомстве заявили, что страна создаст новую пехотную дивизию на востоке страны. Таким образом, она будет действовать на границе с Белоруссией. Экспертное мнение и аналитика