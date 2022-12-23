Лавров прокомментировал резкий отказ Армении участвовать в трехсторонних переговорах

Россию не проинформировали об отказе от участия по дипломатическим каналам и сообщили в последний момент.

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал неожиданный отказ коллеги из Армении Арарата Мирзояна ехать в Москву на переговоры. Он заявил, что это вызывает вопросы, тем более что встреча была уже согласована и никто не предупредил российскую сторону о невозможности участвовать.

«Метод, о котором нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, вызывает вопросы», - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул что Ереван не задействовал дипломатических каналов, чтобы проинформировать Москву об отказе от встречи. По словам Лаврова, Армения объяснила свой поступок «ситуацией на земле».

О трехсторонней встрече представителей дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана договорились еще в начале месяца. Азербайджанский министр успешно выполнил свои обязательства, как рассказал глава российского МИД.

«Вот Джейхун Азизович подробнейшим образом изложил видение ситуации азербайджанской стороной. Если бы наш армянский коллега, министр иностранных дел господин Мирзоян подтвердил свое участие, выполнил бы договоренности, у него бы была такая же возможность, и тогда то же мировое сообщество могло бы делать выводы», - пояснил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил о подготовке встречи формата «3+3» по Закавказью. На встрече министры России, Ирана и Турции поговорят с представителями стран Южного Кавказа - Армении, Азербайджана и Грузии.