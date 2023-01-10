Политолог назвал цели, преследуемые Украиной в отношении ЕС

По мнению Юрия Светова, Киев хочет обязать ЕС вернуть Украине Крым и другие освобожденные ВС РФ регионы, а также получить от европейцев деньги.

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Стремление киевских властей форсировать вступление Украины в ЕС является признаком агонии действующего режима, однако при этом у них есть цель - возложить на европейцев обязанность по возвращению утраченных территорий. Данное мнение выразил политолог Юрий Светов, согласившись с высказыванием депутата Госдумы Михаила Шеремета.

«То есть украинцы пытаются заставить европейцев взять на себя обязанность освобождения Крыма и четырех других территорий. То есть связать их по рукам и ногам», - заявил Светов в беседе с RT.

При этом он объяснил, что действительно нужно Киеву от Евросоюза. По его мнению, в первую очередь - финансовые вливания, в последнюю - экономическая координация и взаимопомощь.

«Они хотят получать от них деньги и привязать их сильнее к себе в противостоянии с Россией», - считает политолог.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал на то, что в действительности противостояния между Россией и Украиной нет, а боевые действия на востоке страны спровоцированы конфликтом Москвы с Великобританией, США и другими членами НАТО.