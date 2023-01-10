Шойгу заявил, что главная задача МО РФ - качественно обновить Вооруженные силы
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Шойгу заявил, что главная задача МО РФ - качественно обновить Вооруженные силы
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
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