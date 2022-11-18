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Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Анна Назайкина
22:50 18.11.2022
Как утверждается, таким образом жители города выражают негодование в связи с решением властей приостановить подачу света.
© Видео: Типичная Одесса, Twitter © Фото: Типичная Одесса, Twitter
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Жители Одессы выходят на улицы и протестуют против отключения электроэнергии. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

На видео люди, стоя на пешеходном переходе, перекрыли дорогу, не давая возможность автомобилям продолжить движение. Как утверждается, таким образом жители Одессы выражают негодование в связи с решением властей приостановить подачу света.

«Вот так люди добиваются света, а полиция с автоматами стоит...21 век, а мы четверо суток без света», - возмущаются одесситы на видео.

Несколькими днями ранее во многих крупных городах Украины прогремели взрывы. Как впоследствии сообщили в «Укрэнерго», на территории страны начались аварийные отключения из-за того, что были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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