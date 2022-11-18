Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Как утверждается, таким образом жители города выражают негодование в связи с решением властей приостановить подачу света.

© Видео: Типичная Одесса, Twitter © Фото: Типичная Одесса, Twitter

Жители Одессы выходят на улицы и протестуют против отключения электроэнергии. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

На видео люди, стоя на пешеходном переходе, перекрыли дорогу, не давая возможность автомобилям продолжить движение. Как утверждается, таким образом жители Одессы выражают негодование в связи с решением властей приостановить подачу света.

«Вот так люди добиваются света, а полиция с автоматами стоит...21 век, а мы четверо суток без света», - возмущаются одесситы на видео.

Несколькими днями ранее во многих крупных городах Украины прогремели взрывы. Как впоследствии сообщили в «Укрэнерго», на территории страны начались аварийные отключения из-за того, что были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.