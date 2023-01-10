Турчак: вологодского депутата лишат партбилета «Единой России» после отдыха в Дубае

Секретарь генсовета ЕР отметил, что всему есть время и место.

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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партийного билета депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко, выложившего фотографию из Дубая. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

«Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался», - написал Андрей Турчак.

Он также отметил, что «сегодня все мы делаем свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать».

«Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», - добавил политик.

Отметим, Денис Долженко опубликовал пост из Дубая 6 января. Фотографию депутат сопроводил подписью о том, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

Напомним, ранее в «Единой России» пообещали с позором исключить из партии депутата Сергея Мамонтова из Новосибирской области после того, как он сбил ребенка и уехал с места происшествия.