Россия может отказаться от работы с трейдерами, которые используют потолок цен на нефть
РФ может отказаться от работы с трейдерами, которые используют потолок цен на российскую нефть, следует из сообщения Министерства энергетики страны.
В ведомстве объяснили, что указом президента РФ, который был обнародован в декабре, вводится запрет для российских компаний ссылаться на потолок цен, который ввели страны Запада, в любом виде.
«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», - говорится в Telegram-канале министерства.
Было добавлено, что подробные данные о том, как будет применяться указ, опубликуют в скором времени.
«Нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира», - подчеркнули в Минэнерго.
Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо, чтобы «ответственные» государства приняли меры.