Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами, в любом виде.

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РФ может отказаться от работы с трейдерами, которые используют потолок цен на российскую нефть, следует из сообщения Министерства энергетики страны.

В ведомстве объяснили, что указом президента РФ, который был обнародован в декабре, вводится запрет для российских компаний ссылаться на потолок цен, который ввели страны Запада, в любом виде.

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», - говорится в Telegram-канале министерства.

Было добавлено, что подробные данные о том, как будет применяться указ, опубликуют в скором времени.

«Нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира», - подчеркнули в Минэнерго.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо, чтобы «ответственные» государства приняли меры.