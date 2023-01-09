На Солнце зафиксировали сильную вспышку
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
Отмечается, что вспышка класса X1.9 началась в 21:37 (по московскому времени), достигнув своего пикового показателя через 13 минут. Еще спустя семь минут она завершилась. Согласно данным Лаборатории, эта вспышка стала пятнадцатой за сегодня. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и 3 средних класса М.
Вспышки на единственной звезде в Солнечной системе могут вызывать на нашей планете магнитные бури, которые в свою очередь могут стать причиной сбоев в работе энергосистем, а также оказывать влияние на пути миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури могут привести к нарушениям коротковолновой связи и работоспособности навигационных систем, а также сбоям напряжения в промышленных сетях.
Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал «Звезде», как защищаются от солнечных вспышек на Международной космической станции. По его словам, на МКС имеются отсеки, наиболее защищенные от воздействия солнечной активности.