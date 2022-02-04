Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космонавт рассказал, как защищаются от солнечных вспышек на МКС

Алексей Курильченко
11:22 04.02.2022
По словам Михаила Корниенко, на станции имеются отсеки, наиболее защищенные от воздействия солнечной активности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bill Ingalls, Consolidated News Photos, Globallookpress
Читайте нас на:

Вспышка на Солнце стала причиной магнитной бури на Земле. В лаборатории Российской академии наук отметили, что она продолжалась в течение четырех часов. Буря способна спровоцировать нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Первыми под солнечный удар попадает экипаж МКС. Летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал «Звезде», каким образом на орбите защищаются от чрезмерного излучения.

«Если очень большая солнечная активность, нам Земля рекомендует уйти в определенные отсеки, где снижается уровень радиации. То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может еще что-то. И все это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией», - рассказал космонавт.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал «Звезде» о магнитной буре. Эксперт отметил, что вероятность влияний этих возмущений на людей невелика. Тем не менее в высоких широтах будет наблюдаться возмущение в ионосфере, которая связана с радиосвязью. Поэтому могут быть перебои работы радиосистем на определенных частотах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.