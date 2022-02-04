Космонавт рассказал, как защищаются от солнечных вспышек на МКС

Вспышка на Солнце стала причиной магнитной бури на Земле. В лаборатории Российской академии наук отметили, что она продолжалась в течение четырех часов. Буря способна спровоцировать нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Первыми под солнечный удар попадает экипаж МКС. Летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал «Звезде», каким образом на орбите защищаются от чрезмерного излучения.

«Если очень большая солнечная активность, нам Земля рекомендует уйти в определенные отсеки, где снижается уровень радиации. То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может еще что-то. И все это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией», - рассказал космонавт.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал «Звезде» о магнитной буре. Эксперт отметил, что вероятность влияний этих возмущений на людей невелика. Тем не менее в высоких широтах будет наблюдаться возмущение в ионосфере, которая связана с радиосвязью. Поэтому могут быть перебои работы радиосистем на определенных частотах.