Посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле

В посольстве РФ заявили, что консульский отдел диппредставительства круглосуточно оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам.

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По состоянию на 09.00 по московскому времени нет подтвержденных данных о гражданах Российской Федерации, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

«Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам», - цитирует агентство представителя ведомства.

Кроме того, в посольстве РФ в Израиле отметили, что представительство адресно работает с обращениями граждан и находится в постоянном контакте с израильскими службами.

Ранее американский журнал National Interest писал, что удар палестинцев призван сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии. По мнению обозревателя, удары ХАМАС по израильской территории пресекли сближение еврейского государства с лидером мусульманской уммы.