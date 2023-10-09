National Interest: удар палестинцев призван сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии

Обозреватель американского журнала считает, что палестинцы пресекли сближение Израиля с лидером мусульманской уммы Саудовской Аравией, которая теперь находится в непростом положении.

© Фото: © Gideon MarkowiczJINI via XinHua, Global Look Press

Нанесенные удары военными подразделениями организации ХАМАС по израильской территории могли быть направлены на срыв сближения Израиля и Саудовской Аравии.

Обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа считает, что атака пресекла зарождающееся сближение еврейского государства с лидером мусульманской уммы. По его мнению, сейчас официальный Эр-Рияд находится в затруднительном положении.

Роа назвал «монументальным сдвигом» в ближневосточной геополитике потепление отношений между арабскими государствами и Израилем. Слова обозревателя приводит RT.

В 2020 году при посредничестве президента США Дональда Трампа Израилю удалось подписать соглашения о нормализации связей с Бахрейном, а до этого с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Немногим ранее прибывшая из Тель-Авива женщина рассказала, что израильтяне не были готовы к вторжению в их страну. Она рассказала, чему обучены местные жители в случае экстренной ситуации, но оказалось, что и для них случившееся - «это новое, впервые у них проникновение в страну и они никогда не сталкивались с такой ситуацией».