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ОАК передала ВКС России новые фронтовые бомбардировщики Су-34

Алина Луговая
09:02 09.10.2023
Это уже вторая партия бомбардировщиков Су-34 за 2023 год.
© Видео: ОАК, Ростех © Фото: ОАК, Ростех
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ВКС России получили вторую в этом году партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова ОАК. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех»

Отмечается, что перед передачей ВКС РФ новые самолеты прошли полный комплекс наземных и летных испытаний. 

«Самолет Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно», - сказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. 

В ОАК отметили широкий спектр боевых возможностей Су-34, высокую точность бомбометания и дальность поражения наземных и надводных целей. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, уже ведется работа над обеспечением поставок в следующем году.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу осмотрел мощности по производству Су-34 под Новосибирском, во время встречи он также поручил нарастить мощности по производству востребованной оперативно-тактической авиации. Шойгу назвал Су-34 «основной рабочей лошадью», которая ежедневно выполняет по четыре-пять вылетов.

На заводе не только производят новые бомбардировщики, но и проводят капитальный ремонт для выработавшей в ходе эксплуатации свой ресурс техники.

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