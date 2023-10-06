Шойгу осмотрел мощности по производству Су-34 под Новосибирском

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В настоящее время работы по ремонту и модернизации проводятся одновременно, что позволяет экономить средства производства. Министр обороны поручил руководству предприятия нарастить темпы выпуска востребованной продукции.

«Эта машина - основная рабочая лошадь, у них по четыре, по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр обороны заявил, что есть работающие на программу 2024 года предприятия, которые идут с опережением графика.

Директор завода доложил Шойгу, что его предприятие способно производить ремонтные работы любой сложности.

«Научились делать все. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей», - сказал Александр Панасенко.

По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание. За одним столом собрались руководители предприятия и профильных органов военного управления.

«Вопрос оснащения Вооруженных сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания», - указал Сергей Шойгу в ходе совещания.

Министр обороны отметил, что в текущем году поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.

«Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году - нет», - констатировал Сергей Шойгу.

Также обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации.