Расчет «Мста-Б» разгромил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» ЦВО уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа, точным попаданием уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что артиллерийские расчеты с самого начала проведения спецоперации выполняют огневые задачи разной сложности.
«Батарея в первую очередь работает по плановым, по неплановым целям. В основном задача поразить опорные пункты противника, поражаем операторов БПЛА, огневые средства противника, артиллерию в контрбатарейной борьбе. Неплановые - это пехота противника, мобильные группы, пикапы, танки кочующие», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Лемур».
Наводчик с позывным «Серга» добавил, что наводится быстро и точно, за время участия в спецоперации уничтожал технику, пехоту и артиллерию.
«Большинство в коллективе с самого начала, сработались, каждый уже знает свое дело на автомате», - отметил наводчик.
Ранее «Мста-Б» одержала победу в дуэли со 155-мм гаубицей натовского производства в зоне СВО. Российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу в том числе с западными артиллерийскими установками.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.