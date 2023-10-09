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Расчет «Мста-Б» разгромил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении

07:53 09.10.2023
Командир артиллерийской батареи с позывным «Лемур» рассказал о плановых и неплановых целях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» ЦВО уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа, точным попаданием уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что артиллерийские расчеты с самого начала проведения спецоперации выполняют огневые задачи разной сложности.

«Батарея в первую очередь работает по плановым, по неплановым целям. В основном задача поразить опорные пункты противника, поражаем операторов БПЛА, огневые средства противника, артиллерию в контрбатарейной борьбе. Неплановые - это пехота противника, мобильные группы, пикапы, танки кочующие», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Лемур».

Наводчик с позывным «Серга» добавил, что наводится быстро и точно, за время участия в спецоперации уничтожал технику, пехоту и артиллерию.

«Большинство в коллективе с самого начала, сработались, каждый уже знает свое дело на автомате», - отметил наводчик.

Ранее «Мста-Б» одержала победу в дуэли со 155-мм гаубицей натовского производства в зоне СВО. Российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу в том числе с западными артиллерийскими установками.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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