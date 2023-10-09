Прибывшая из Тель-Авива рассказала, что израильтяне не были готовы к проникновению в страну

Местные жители обучены, что есть, что пить, где стоять, куда звонить, как зарядить телефон, но «сейчас они в сложном положении, потому что у них никогда такого не было».

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Прибывшая из Тель-Авива женщина рассказала об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Она подчеркнула, что испытала огромный страх, видела взрывы, пряталась в бомбоубежище и чудом прилетела в Россию. Дарья Донская сообщила, что местные жители не совсем были готовы к такого рода палестинской атаке.

В аэропорту Домодедово она встречала своего сына, который следом возвращался за ней. Своими впечатлениями в эксклюзивном комментарии «Звезде» поделилась Дарья.

«В 6:30 мы проснулись от сирен, и "Железный купол" вот этот прямо над нашими головами разбивал уже ракеты с утра в Тель-Авиве. И было очень страшно, было очень тяжело. Я отвезла его (сына. - Прим. ред.) в школу и поехала в аэропорт, и прямо по дороге в аэропорт мне сказали, что не работает он уже. Поэтому я была в худшем положении. Меня предупреждали, что я буду жить в аэропорту. И за него я была спокойна. И уже прямо там я поняла, что наоборот - надо волноваться за него, потому что самолеты вылетали, а боевики двигались в стране все дальше и дальше», - рассказала Дарья.

Она добавила, что они были и в бомбоубежище, и слышали сирены, а по причине прилетов все СМИ останавливали свое вещание.

«Не дай Бог никому узнать эти ощущения, потому что это просто невозможно. Местные готовы ко всему. Они совершенно спокойно ко всему относились, <...> вообще рутинно. То есть они знают, куда прятаться, куда бежать, где вставать. возле какой лампы не вставать. Это для нас было все новое и нам было страшно. Но оказалось, что и для них это новое, впервые у них проникновение. Они никогда не сталкивались с такой ситуацией», - сообщила она.

Поясняя, Дарья отметила, что израильтяне полностью готовы к воздушным тревогам: «у них вся инфраструктура налажена, они знают, что есть, что пить, где стоять, куда звонить, как зарядить телефон», но «сейчас они в сложном положении, потому что у них никогда такого не было».

В субботу 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. По территории еврейского государства было выпущено около пяти тысяч ракет. Затем, под прикрытием этого удара, члены ХАМАС атаковали пограничные КПП и военные базы. Палестинцам удалось прорваться через границу сразу в нескольких местах