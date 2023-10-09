Горемыкин вручил госнаграды бойцам и медперсоналу в госпитале имени Пирогова

Виктор Горемыкин отметил, что бойцы заслужили полученные награды, поскольку проявили мужество и отвагу, а также доказали верность присяге.

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В филиале 1472 военно-морского клинического госпиталя имени Н. И. Пирогова МО РФ состоялось награждение военнослужащих, отличившимся в ходе специальной военной операции, и медицинского персонала. Награды вручил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он передал нашим бойцам поздравления и добрые пожелания от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Горемыкин также подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

«Вы заслужили эти боевые награды, заслужили своим мужеством, отвагой, храбростью. Вы сильные духом люди. Вами гордятся близкие, Вооруженные Силы, вся страна. Вы верны присяге, воинскому долгу и России», - отметил Виктор Горемыкин.

Вспомнил он и о коллективе госпиталя, который помогает восстанавливать здоровье наших бойцов. Работников медучреждения Виктор Горемыкин поблагодарил отдельно.

«Также искренне поздравляю награжденных и весь коллектив. Спасибо, что вы восстанавливаете здоровье наших ребят, которые прибывают к вам с боевых позиций», - сказал он.

Военнослужащим, отличившиеся в бою, торжественно вручили Ордена мужества, Георгиевский Крест, медали «За отвагу» и «За храбрость» 2 степени. Медперсонал тоже получил госнаграды, в числе которых были медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 2 степени.

После торжественной церемонии для участников мероприятия артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с концертом.

Ранее бойцов ВДВ наградили за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО. Десантников поблагодарили за героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач, также им пожелали скорейшей победы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.