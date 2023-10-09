Российские десантники уничтожили группу боевиков на Артемовском направлении

Российские десантники закрепились на позициях украинских боевиков и взяли пятеро пленных.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовая группа Ивановского соединения Воздушно-десантных войск провела зачистку позиций украинских боевиков на северном фланге Артемовского направления. Министерство обороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.

В ходе ведения активной обороны штурмовые подразделения уничтожили боевиков, которые попытались обойти Артемовск с севера.

После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией российские десантники выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Они незаметно подобрались с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ.

В результате боя наши подразделения смогли закрепится на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми.

Ранее «Звезда» показала кадры работы российских десантников. В результате штурма наши бойцы уничтожили украинских боевиков, засевших в засаде.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.