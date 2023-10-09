Горемыкин посетил раненных в ходе СВО в госпитале имени Вишневского

Виктор Горемыкин вручил военнослужащим боевые награды в военном госпитале, среди раненых бойцов есть отмеченные орденом «Мужества» и медалью «За отвагу».

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с ранеными бойцами - участниками специальной военной операции и членами их семей и вручил боевые награды в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского МО РФ.

Виктор Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

«Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях», - отметил замглавы российского оборонного ведомства, обращаясь к членам семей военнослужащих.

В церемонии награждения также участвовали генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник Валерий Баранов и член Общественного совета при МО РФ Антон Цветков, а также известный российский писатель и сценарист Олег Рой. В этот день для военнослужащих и медперсонала в госпитале состоялся концерт Казачьего ансамбля Ракетных войск стратегического назначения.

В Минобороны отметили, что после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. В программу медицинской реабилитации входит весь спектр современных методов ЛФК с применением тренажеров с биологически обратной связью, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Все реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.