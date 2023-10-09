Закрытые магазины и пустые улицы: как выглядит сейчас центр Тель-Авива

Все магазины в Тель-Авиве с целью безопасности закрылись еще в 8 вечера, чтобы люди оставались дома.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Markus Mainka http imagebroker.com#search Globallookpress

По состоянию на 21:45 9 октября в центре Тель-Авива практически никого нет. Кафе и магазины закрыты.

«Практически никого на улицах нет. Редкие прохожие. Время 21:45», - сообщает корреспондент «Звезды».

Все магазины в городе закрылись еще в 8 вечера. Эта мера нужна для того, чтобы люди оставались дома, поближе к бомбоубежищам.

В аэропорту чувствовалась тревожная обстановка - толпы людей ждали вылета из страны. Однако паники не было, все службы работали слаженно.

Отсутствие паники и высокую организованность отметила и россиянка Элла, прилетевшая в Россию из Израиля. По ее словам, все средства массовой информации спокойно передавали жителям страны, что не нужно никуда выходить из дома.