«Тяжело, сын там»: прилетевшие из Израиля россияне рассказали об обстановке в регионе

По словам россиянки, вернувшейся из Израиля, в стране не было паники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

Прилетевшие из Израиля россияне рассказали «Звезде» об обстановке в стране после начала военного конфликта. По словам Ольги, у которой в Израиле остался сын, там сейчас «не очень».

«Было много народу (в аэропорту. - Прим. ред.). Я была в Ришон-ле-Ционе. Не очень (обстановка. - Прим. ред.), там сейчас везде не очень. Тяжело, у нас сын там», - рассказала женщина нашему телеканалу.

Другая пассажирка, Элла, была более оптимистична и отметила отсутствие паники в стране и высокую организованность.

«Не было паники никакой. Очень организованно. Все СМИ передали на всех языках, что местные жители и те, кто приехал в страну, должны находиться в помещении, в квартире, в доме и не выходить никуда, потому что возможна опасность», - сказала Элла.

Ранее стало известно, что четверо россиян считаются в Израиле без вести пропавшими. Об этом нашему телеканалу сообщила представитель посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова. По ее словам, по ним и еще пятерым россиянам ведомство сейчас получает обращения от родственников.