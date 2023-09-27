Экипаж корабля «Союз МС-23» вернулся на Землю после годовой экспедиции

Российские космонавты Петелин и Прокопьев, а также американский астронавт Рубио провели в космосе 371 день.

© Видео: Роскосмос, Telegram © Фото: Roscosmos, Globallookpress

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после завершения самой длительной в истории миссии на Международной космической станции - они провели в космосе 371 день. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Спустя год на МКС экипаж вернулся на Землю! Сегодня в 14.17 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио приземлился в районе казахстанского города Жезказган», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что сведение с орбиты и спуск корабля на Землю прошли в штатном режиме. Полет Прокопьева, Петелина и Рубио стал самым длительным по программе МКС за всю историю станции.

В госкорпорации добавили, что это второй космический полет Сергея Прокопьева. В общей сложности он провел на орбите более 567 суток, а в открытом космосе, куда Прокопьев выходил восемь раз, более 55 часов.

Для Дмитрия Петелина это был первый космический опыт - он выходил в открытый космос шесть раз и провел там 39 часов.

На МКС сейчас находится экипаж 70-й экспедиции из космонавтов Роскосмоса, NASA и ESA. Россию представляют Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Кононенко провел в космосе уже более 736 дней. Он может стать первым в истории человеком, кто проведет на орбите более 1 000 суток.